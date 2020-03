Os Estados Federados da Micronésia, uma nação composta pelos Estados-ilha de Pohnpei, Kosrae, Cuuk e Yap, no Pacífico, aplicam uma restrição que abrange já mais de uma centena de países onde existem casos confirmados.

Quem quiser entrar na Micronésia tem primeiro de demonstrar que esteve pelo menos 14 dias num país livre do vírus.

As restrições implicam igualmente os próprios cidadãos que estão proibidos de viajar para países afetados.

As restrições são igualmente significativas noutros países do Pacífico Sul, uma das regiões do mundo onde não há ainda casos registados do Covid-19, com exceção para os casos detetados na Austrália e na Nova Zelândia.

Vários países optaram por ter uma longa lista de países de onde são proibidos visitantes e, em alguns casos, até os próprios cidadãos.

As Ilhas Salomão, Cook, Samoa e Kiribati recusam a entrada de cidadãos que tenham estado em países onde há Covid-19, com várias a cancelar igualmente várias visitas previstas de cruzeiros.