O norte-americano afirmou ainda que teria reagido bem a um adiamento como este no início da carreira, mas não, por exemplo, em 2012, pois, nessa altura, não tinha a certeza se queria competir nos Jogos Olímpicos de Londres.

“Não sei se teria conseguido superar um adiamento de um ano”, prosseguiu Phelps, que se retirou depois da prova britânica, para voltar dois anos antes do Rio, onde, em 2016, ainda foi a tempo de conquistar cinco medalhas de ouro e uma de prata.

O norte-americano diz já ter recebido perguntas de atletas sobre “o que podem fazer” e mostrou-se disposto para, a qualquer momento, “ajudar os amigos e outros a concretizar os seus objetivos e sonhos”.

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia da covid-19, anunciaram hoje o Comité Olímpico Internacional (COI) e o Comité Organizador dos Jogos, em comunicado.

“Nas presentes circunstâncias e baseado nas informações dadas hoje pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o presidente do COI [Thomas Bach] e o primeiro-ministro do Japão [Shinzo Abe] concluíram que os Jogos da XXXII Olimpíada em Tóquio devem ser remarcados para uma data posterior a 2020 e nunca depois do verão de 2021″, lê-se no comunicado.

Esta decisão foi, de acordo com o mesmo documento, tomada “para salvaguardar a saúde dos atletas, de toda a gente envolvida nos Jogos Olímpicos e de comunidade internacional”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais cerca de 17.000 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

Em Portugal, há 33 mortos e 2.362 infetados confirmados.

