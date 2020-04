De acordo com o balanço hoje divulgado pelo executivo comunitário, e que tem em conta ações realizadas entre final de janeiro passado e meados de abril, “a UE conseguiu trazer para casa mais de meio milhão dos seus cidadãos que foram afetados por restrições às viagens em todo o mundo”, sendo que “a maioria [estava] na região da Ásia-Pacífico e nas Américas” do Sul e do Norte.

Porém, ainda existem “cerca de 98.900 cidadãos da UE retidos no estrangeiro”, refere a Comissão Europeia na mesma informação, garantindo estarem “em curso esforços para os trazer para casa nos próximos dias”.

Por detrás destas ações, estão “intensos esforços em termos de cooperação consular, de voos de repatriamento financiados e coordenados pela UE”, que permitiram o regresso de, maioritariamente, “viajantes de curta duração”, precisa Bruxelas.

No que toca aos voos de repatriamento, um total de quase 200 voos realizados por vários Estados-membros trouxeram de volta à UE perto de 41 mil cidadãos europeus, tendo sido coorganizados e cofinanciados (até um máximo de 75%) pelo Centro de Coordenação de Resposta a Emergências, o serviço de proteção civil europeu.

Nestes números incluem-se 289 cidadãos portugueses que foram repatriados, com a ajuda de Bruxelas, de países como China, Sri Lanka, Índia, Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietname, Senegal, Peru, Haiti, Bolívia, Nepal, Seicheles, Tailândia, Jibuti, Cuba, Jordânia, Maurícias, Nova Zelândia, Nicarágua, Camarões, Namíbia, Camboja, Guatemala, México, Myanmar, Paquistão, Austrália e Guiné-Conacri.

A quase totalidade destes portugueses regressaram em voos de repatriamento organizados por outros Estados-membros, sendo que Portugal recorreu apenas ao cofinanciamento e coorganização de Bruxelas para uma ação em Lima, capital do Peru, no final de março, segundo a tabela explicativa hoje divulgada pelo executivo comunitário.

Para terem este apoio da UE, os países que realizam as ações de repatriamento têm de trazer cidadãos de outros Estados-membros.