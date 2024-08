“Pelos Animais”. Digressão passa por Portugal num alerta ao “sofrimento suportado pelos animais nas explorações industriais”

A digressão europeia tem datas marcadas para Portugal nos dias 2 e 3 de setembro em Lisboa, na Avenida Brasília n.º 202, e dias 7 e 8 de setembro no Porto, na Praia de Matosinhos, junto ao Cais de Guia, e conta com a participação de várias ONGs portuguesas, como a Animas de Rua.

Ao levar a exposição móvel diretamente aos cidadãos da UE, o Projeto 1882 “espera envolver e educar o público, bem como influenciar os decisores para que deem prioridade aos direitos dos animais e revejam a legislação neste campo. No meio das discussões em curso sobre o bem-estar dos animais e das decisões iminentes que afetarão diretamente o seu tratamento, o Projeto 1882 dedica-se a sensibilizar para as condições reais que os animais enfrentam”, informam os promotores da iniciativa.

Com esta digressão, os voluntários da principal organização sueca de defesa dos direitos e do bem-estar dos animais, estão a viajar pelas estradas da Europa, “permitindo que os cidadãos testemunhem em primeira mão a forma como os animais são tratados nas explorações agrícolas industriais e a razão pela qual a prometida legislação revista sobre o bem-estar dos animais na UE tem de ser posta em prática o mais rapidamente possível”, lemos em comunicado.

Para a Animais de Rua, a participação nesta campanha interativa internacional de grande impacto “será crucial para aproximar ainda mais a temática do bem-estar animal dos cidadãos das duas cidades visitadas (Lisboa e Porto)”, sublinha Sofia Róis, Diretora Executiva da associação. “Este é um motivo de orgulho para nós visto que mostra reconhecimento pelo trabalho que temos vindo a fazer neste âmbito, tanto em Portugal como na Europa. Estamos gratos por ser também uma oportunidade de aproximarmos parceiros nacionais e internacionais, de forma a unirmos esforços nesta luta que continua a ser difícil, tanto relativamente ao bem-estar dos animais de companhia como dos de produção", acrescenta.

“A forma como tratamos os animais é uma das grandes questões existenciais do nosso tempo. Com a nossa digressão pela Europa, pretendemos colocar o holofote sobre o sofrimento sistemático suportado pelos animais nas explorações industriais todos os dias e trazer esta informação para um público mais vasto”, sublinha Benny Andersson, Diretor Executivo do Projeto 1882, sobre esta ação.

