Estas informações foram divulgadas através de uma nota no portal da Presidência da República na Internet, na qual se lê que o chefe de Estado "falou esta manhã com o rei Philippe dos Belgas".

Segundo a mesma nota, "o soberano belga ligou para felicitar Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição, sublinhando a importância das boas relações e cooperação entre os dois países e renovando a disponibilidade do Governo belga de ajuda à luta contra a pandemia em Portugal".

Em Portugal, já morreram mais de 14 mil doentes com covid-19 e foram contabilizados até agora mais de 774 mil casos de infeção com o novo coronavírus que provoca esta doença, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS)

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República nas eleições presidenciais de 24 de janeiro passado, com 60,67% dos votos expressos, e iniciará o seu segundo mandato de cinco anos no dia 09 de março.

Em outubro de 2018, os reis da Bélgica, Philippe e Mathilde, realizaram uma visita de Estado de três dias a Portugal, durante a qual foram recebidos pelo Presidente da República no Palácio de Belém, em Lisboa.

"Somos muito mais do que aliados próximos, também na NATO, somos amigos. E podemos ter e já estamos a ter um papel comum na comunidade internacional, com uma agenda muito humanista e uma luta permanente para um mundo melhor e mais pacífico", afirmou na altura Marcelo Rebelo de Sousa, em inglês.

Os dois países estão unidos na "luta pelo Estado de direito, direitos humanos, solidariedade, desenvolvimento económico e social sustentável, agenda 2030, Nações Unidas, multilateralismo, parceria e colaboração fora da Europa, a começar no continente africano", referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve em Bruxelas em março de 2017, em visitas às instituições europeias e aos reis da Bélgica.