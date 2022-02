Portugal regista esta sexta-feira mais 15.482 casos de COVID-19 e 51 óbitos associados à doença, segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado hoje.

Desde março de 2020, morreram 20.759 pessoas com esta patologia em território nacional e foram identificados 3.163.869 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

De acordo com o último relatório oficial, registaram-se mais 36.710 casos de recuperação nas últimas 24 horas. Ao todo há agora 2.626.220 doentes recuperados da doença em Portugal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) é a área do país com mais novas notificações, num total de 35,5% dos diagnósticos.

créditos: DGS

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de ontem, indica que a região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista o maior número de mortes acumuladas relacionadas com o vírus SARS-CoV-2 com 8.633 (+13), seguida do Norte com 6.350 óbitos (+19), Centro (3.678, +7) e Alentejo (1.160, +4). Pelo menos 673 (+5) mortos foram registados no Algarve. Há 182 mortes (+1) contabilizadas na Madeira. Nos Açores registam-se 83 (+2) óbitos associados à doença.

Internamentos descem

Em todo o território nacional, há 1.936 doentes internados, menos 86 face ao valor de ontem, e 127 em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos cinco face ao dia anterior.

De acordo com o boletim da DGS sobre a situação epidemiológica, existem 516.890 casos ativos da infeção em Portugal — menos 21.279 do que ontem — e 534.151 pessoas em vigilância pelas autoridades — menos 11.091 do que no dia anterior.

A região do Norte é a área do país com maior número de infeções acumuladas, com 1.207.201 (+4.073), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (1.122.343 +5.272), da região Centro (470.689 +3.014), do Algarve (127.770 +1.021) e do Alentejo (111.284 +926).

Nos Açores existem 50.881 casos contabilizados (+650) e na Madeira 73.701 (+526).

Os concelhos com maior incidência são Santa Cruz da Graciosa, Lagoa, Ponta Delgada, Fronteira e Monforte.

O que nos diz a matriz de risco?

créditos: DGS

Portugal apresenta uma incidência superior a 3.853,1, casos de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 por cada 100.000 habitantes - igual do que os 4.390,9casos de quarta-feira - e um índice médio de transmissibilidade R(t) nacional de 0,74, inferior aos 0,76 desse dia. Com estes valores, o país mantém-se fora da zona de segurança da matriz de risco.

No território continental, o R(t) fixou-se nos 0,73. A DGS atualiza estes dados à segundas, quartas e sexta-feiras.

Faixas etárias mais afetadas O maior número de óbitos concentra-se entre as pessoas com mais de 80 anos, com 13.449 (+31) registadas desde o início da pandemia, seguidas das que tinham entre 70 e 79 anos (4.479, +4), entre 60 e 69 anos (1.906, +4) entre 50 e 59 anos (616, +1), 40 e 49 anos (219, +1) e entre 30 e 39 anos (55, = ). Há ainda 19 mortes registadas entre os 20 e os 29 anos, três (=) entre os 10 e os 19 anos e três (=) entre os 0 e os 9 anos. Os dados indicam que, do total das vítimas mortais, 10923 são do sexo masculino e 9836 do feminino.

A faixa etária entre os 40 e os 49 anos é a que tem maior incidência de casos, contabilizando-se um total de 550.829 (+2.384), seguida da faixa etária dos 30 aos 39 anos, com 502.110 (+2.214), e da faixa etária dos 20 aos 29 anos com, 487.394 (+2.320). Logo depois, surge a faixa etária entre os 10 e os 19 anos, com 423.602 (+2.787) reportadas. A faixa etária entre os 50 e os 59 anos tem 378.291 (+1.499), entre os 0-9 anos soma 328.896 (+1.627) e a dos 60 e os 69 anos tem 231.299 (+1302) infeções reportadas desde o início da pandemia. Por último, surge a faixa etária dos 70 aos 79 anos, que totaliza infeções 137.059 (+769) e dos 80 ou mais anos, com 124.389 (+750) casos. Desde o início da pandemia, houve 1.474.712 homens infetados e 1.686.344 mulheres, sendo que se desconhece o género de 2.813 pessoas. Vídeo - O que é que as vacinas têm feito por nós?

Recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) Caso apresente sintomas de doença respiratória, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24). Caso se dirija a uma unidade de saúde deve informar de imediato o segurança ou o administrativo.

Evitar o contacto próximo com pessoas que sofram de infeções respiratórias agudas; evitar o contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Lavar frequentemente as mãos, especialmente após contacto direto com pessoas doentes, com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;

Evitar o contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

Seguir as recomendações das autoridades de saúde do país onde se encontra.

A COVID-19, causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

A doença é transmitida por um novo vírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Portugal continental entra em situação de alerta e deixa calamidade

Portugal continental vai deixar de estar em situação de calamidade para entrar em alerta devido à pandemia de COVID-19, foi ontem aprovado pelo Governo.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, a situação de alerta, nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Proteção Civil, vai prolongar-se até 07 de março.

“O Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que declara a situação de alerta em todo o território nacional continental até às 23:59 de 07 de março de 2022 – deixando de vigorar a situação de calamidade – e o decreto-lei que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença covid-19”, refere o comunicado.

A situação de calamidade, nível de resposta mais elevado, estava em vigor desde 01 de dezembro de 2021.

O Conselho de Ministros atualizou várias medidas para avançar para a nova fase da pandemia e em que foi decidido levantar um conjunto e restrições que ainda vigoram, depois do Governo ter ouvido os peritos na quarta-feira.