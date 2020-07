Os quatro infetados com o novo coronavírus resultam dos testes realizados, na terça-feira, a todos os funcionários, depois de naquele dia ter sido conhecido um caso positivo num colaborador do município do distrito do Porto.

"A partir desta quarta-feira feira, dia 08 de julho, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira estará encerrada ao público", informa a autarquia, em comunicado enviado à Lusa.

Neste momento, há cinco casos confirmados de COVID-19 na autarquia, que acrescenta que são esperados para as próximas horas mais resultados aos testes efetuados.

"A Autoridade de Saúde Pública Local, em articulação com a Câmara Municipal, face à situação descrita, decidiu pelo encerramento temporário do edifício sede do município, encontrando-se todos os colaboradores em isolamento obrigatório”, acrescenta.

No comunicado, a autarquia especifica ainda que a Autoridade de Saúde Pública Local, em articulação com a Câmara Municipal, face à situação descrita, determinou que permaneçam em isolamento obrigatório todos os funcionários que foram testados positivos e em isolamento profilático os demais colaboradores.