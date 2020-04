Na Flórida, as praias estarão novamente abertas ao público a partir de domingo,e certas atividades foram cuidadosamente reiniciadas na segunda-feira no Texas e em Vermont. "Não estou contente com Brian Kemp", o governador da Geórgia, comentou o presidente Trump esta semana.

Embora o presidente tenha pedido desde a semana passada um "relançamento" da atividade nos Estados Unidos, a Casa Branca recomenda que os estados que decidam levantar as restrições registem pelo menos 14 dias de queda dos contágios, o que não ocorreu na Geórgia.

O presidente, no entanto, está otimista com a evolução da epidemia e destacou que "46 estados registaram uma redução no número de pacientes que apresentavam sintomas de coronavírus". "Estamos muito perto de uma vacina", acrescentou.

Andrew Cuomo, governador democrata do estado de Nova Iorque, epicentro da pandemia nos Estados Unidos, pediu por sua vez prudência. "Entendo a pressão" que os governadores podem sentir para relaxar as regras, disse, rejeitando categoricamente o argumento de que a paralisia económica e o confinamento são piores do que o risco de ver a epidemia espalhar-se.

Em Portugal, morreram 854 pessoas das 22.797 confirmadas como infetadas, e há 1.228 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Coronavírus SARS-CoV-2: quantas horas pode sobreviver no ar, papel ou plástico?