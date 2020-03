Com pelo menos 100.470 casos em vários países e territórios, que já provocaram 4.752 mortes, a Europa é o continente mais afetado pela pandemia, à frente da Ásia (94.253 casos, incluindo 3.417 mortes).

No entanto, esse número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, com um grande número de países agora a testar apenas os casos mais graves infetados pelo COVID-19.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 6.061 casos suspeitos até hoje, dos quais 488 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.