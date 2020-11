De acordo com a Câmara de Sines, a Autoridade de Saúde Pública local e a Santa Casa da Misericórdia de Sines, após a repetição dos testes à covid-19 na instituição “foram detetados mais 22 residentes e mais três funcionários com resultados positivos”.

“A totalidade dos novos casos pertencem à mesma ala do Lar Prats da Misericórdia onde foram detetados os casos anteriores, ou seja, o surto mantém-se restrito àquela ala da unidade residencial, reforçando-se a convicção da eficácia e da rigorosa aplicação do plano de contingência desde a sua aprovação”, realçam as três entidades, num comunicado conjunto.

A repetição dos testes resultou da decisão tomada pela autoridade de saúde pública local “com o objetivo de garantir o controlo das cadeias de transmissão e a tomada de medidas adicionais sempre que se justifique”, explicam.

Desde a identificação do surto contabilizam-se 78 casos positivos, dos quais 63 residentes e 15 funcionários, havendo já a registar o óbito de dois utentes que se encontravam internados no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

“A Autoridade Local de Saúde continua a acompanhar a situação e encontra-se em permanente comunicação com o clínico residente da Santa Casa da Misericórdia de Sines e médico da Unidade Local de Saúde, assim como com o corpo clínico de retaguarda do Hospital do Litoral Alentejano”, lê-se no comunicado.

A Santa Casa da Misericórdia suspendeu todas as visitas e disponibilizou uma linha telefónica dedicada à informação dos familiares dos residentes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos e mais de 46,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.635 pessoas dos 149.443 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.