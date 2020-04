Os índices de confiança económica e a sua evolução relativamente a períodos anteriores revelam que os participantes têm, de forma geral, “uma visão bem mais negativa que positiva das condições económicas em Portugal, tanto quanto às condições económicas atuais de Portugal como em relação à mudança do estado das condições económicas em Portugal, e também uma visão mais pessimista da economia portuguesa atualmente, comparativamente a períodos anteriores”, apontou o estudo.

De acordo com o documento, no que concerne à avaliação das atividades económicas, numa escala de um a sete pontos, 21,2% dos participantes indicaram que as condições económicas são boas a excelentes (cinco a sete pontos), 29,2% reportaram ser moderadas (quatro pontos) e 49,6% disseram que são fracas ou muito fracas (entre um e três pontos).

O indicador geral do estado atual das condições económicas, fixou-se assim em – 28,4 pontos, “sugerindo que há uma maior proporção de participantes a avaliar as condições económicas atuais de Portugal como fracas ou muito fracas que a avaliar como boas ou excelentes”.

Na questão sobre se as condições económicas em Portugal vão melhorar ou piorar, medida entre um e sete pontos, 3,9% dos inquiridos afirmaram que vai melhorar (cinco a sete pontos), 5,3% que nem vão piorar nem melhorar (quatro pontos), enquanto a grande maioria (90,8%) considerou que vão piorar (um a três pontos).

“Caracterizando o seu estado emocional durante o último mês, os participantes apresentam maior concordância com estados que revelam a sua preocupação e alguma ansiedade e discordam ligeiramente com estados como a calma […]. Os participantes revelam-se ainda indecisos quando inquiridos a cerca do otimismo em relação ao futuro, algo que poderá ser revelador do clima de incerteza que estamos a experienciar”, revelou.