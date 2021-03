O número total de casos do novo coronavírus ascende a 3.201.838 desde fevereiro do ano passado e o de mortos a 101.881.

Nas últimas 24 horas ficaram curadas 14.970 pessoas, mas entraram 270 nos cuidados intensivos.

Atualmente, há 520.061 casos positivos, dos quais 24.153 estão hospitalizados, 2.982 nos cuidados intensivos.

Lombardia, a região mais afetada pela pandemia, foi a que mais casos registou, 5.809, longe dos 2.950 de Emilia-Romanha, 2.940 de Campânia, 2.682 de Veneto e 2.159 de Piamonte.

No resto das regiões os novos casos ficaram abaixo dos 2.000, embora em Lacio, cuja capital é Roma, ficou perto, nos 1.998.

O Governo italiano aprovou um decreto na sexta-feira a endurecer as restrições para conter os contágios, entre 15 de março e 06 de abril, e neste tempo todas as regiões que tenham uma incidência semanal de 250 contágios por cada 100.000 habitantes passarão a ser “zona vermelha”, um regime de confinamento em que todas as lojas não essenciais encerradas.

Ao resto do território aplicam-se as restrições de zona ‘laranja’, ou seja, o nível intermédio.

Desde segunda-feira, 10 regiões e a província autónoma de Trento estarão em confinamento, e o resto em zona de risco intermédia, exceto a ilha de Sardenha, que não terá limitações.