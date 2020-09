No total, desde o início da pandemia no país, em fevereiro, Itália regista 293.025 casos e 35.658 mortes.

O número de doentes nos hospitais continua a aumentar, com 2.348 pessoas internadas, 112 delas em unidades de cuidados intensivos.

Cerca de 39.000 casos positivos estão em isolamento em casa.

A região que registou mais novos casos nas últimas 24 horas foi a Lombardia (norte), a mais afetada no país desde o início da pandemia, com 281, seguida da Campânia (sul), com 195, e da Lácio, a região de Roma, com 181.

Todas as regiões de Itália registaram novos casos de quarta-feira para hoje, embora algumas apenas um ou dois.

Itália mantém uma “lista negra” de países fora da União Europeia com os quais encerrou fronteiras e continua a exigir testes à covid-19 aos viajantes provenientes de países da UE considerados de risco, como Espanha, Grécia, Croácia e Malta.

O novo coronavírus já infetou quase 30 milhões de pessoas em todo o mundo e provocou a morte a quase 100.000.