Os três produtores de vinho italianos presentes no restaurante Sult vão juntar-se ao chef Nelson Soares e a sua equipa para uma viagem gastronómica pelas vinhas de algumas das mais icónicas regiões de Itália.

A 15 de janeiro, marcam presença em Cascais Fabio Gianetti, da terceira geração de produtores de Brunello di Montalcino. Giuseppino Affonsi, um homem do campo do Langhe, conhecido pela sua paixão pela terra, levará os presentes até ao coração do Piemonte. Por seu turno, Michele di Gregorio, da Campania, trará a frescura vibrante do território Irpinio, região vulcânica que oferece vinhos surpreendentes.

O menu, concebido especialmente para esta ocasião, será composto por três momentos com pratos a harmonizar com os vinhos de cada produtor. Cada etapa do jantar será acompanhada por um rótulo exclusivo, escolhido pessoalmente pelos produtores.

O jantar tem o valor de 110€ por pessoa, com harmonização incluída. As reservas podem ser feitas por telefone, através do contacto 910 549 593.