Os Guns N' Roses anunciaram através das redes sociais a saída do baterista Frank Ferrer. Ao fim de quase 20 anos a trabalhar com o grupo, o músico saiu do mesmo para abraçar novos desafios.

"Os Guns N' Roses anunciam a saída amigável do Frank Ferrer. A banda agradece ao Frank pela sua amizade, criatividade e presença firma nos últimos 19 anos, e deseja-lhe sucesso no próximo capítulo da sua jornada musical", comunicou o grupo na quarta-feira, dia 19 de março.

Na mesma nota, recordam que o guitarrista juntou-se à banda pela primeira vez num espetáculo em junho de 2006 - na altura foi substituir Bryan Mantia, mais conhecido como Brain. O último concerto do músico com a banda aconteceu no dia 5 de novembro de 2023 no México.

