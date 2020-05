Agora, até 20 pessoas poderão reunir-se e as restrições às reuniões podem ser completamente levantadas em 14 de junho, se a pandemia continuar sob controlo, mas a exigência de manter dois metros entre cada pessoa e usar uma máscara pode ser mantida, disse Netanyahu.

Após a abertura de escolas primárias no domingo, os jardins de infância serão reabertos em 10 de maio e todo o sistema educacional deverá ser reaberto em meados de junho, segundo Netanyahu.

Os centros desportivos devem reabrir em breve e as atividades náuticas e desportivas também serão retomadas, segundo o primeiro-ministro.

Netanyahu alertou, no entanto, que o alívio poderia ser suspenso se a tendência favorável dos últimos dias for interrompida e a propagação do vírus continuar no país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 249 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.