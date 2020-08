O anúncio foi feito no mesmo dia em que mais de um milhão de estudantes da República Islâmica realiza exames de admissão à universidade e quando o país se prepara para assinalar no final do mês a Ashura, a grande comemoração de luto pela morte do neto do profeta Maomé, Hussein, no século VII, um dos santos mais venerados do islamismo xiita.

A porta-voz do Ministério da Saúde, Sima Sadat Lari, disse hoje que o Irão conta agora com 350.200 infetados, entre os quais 20.125 mortos, desde que o país registou os primeiros casos em fevereiro. O país tem cerca de 80 milhões de habitantes.

Especialistas internacionais e nacionais suspeitam que os números relativos à pandemia sejam superiores.

Cerca de 1,4 milhões de estudantes começaram a fazer os exames de algumas horas e Ali Reza Zali, que lidera a campanha contra a pandemia em Teerão, disse que as autoridades desinfetaram as instalações onde decorrem os testes “para garantir a saúde dos candidatos”.

Segundo Zali, a capital do Irão ainda enfrenta o maior nível de alerta do país em relação ao vírus.

Em relação ao Ashura, a Associação Psiquiátrica iraniana pediu ao ministro da Saúde, Saeed Namaki, a “proibição total de quaisquer reuniões, especialmente as cerimónias de luto públicas”, considerando que se poderá estar “à beira de um desastre”, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.