“A nossa ideia é tentar perceber a resposta do nosso sistema imunológico quando temos o assalto desta infeção por SARS-CoV-2, ou seja, se existe um estado inflamatório generalizado que leva a um desfecho pior”, afirmou Matilde Monteiro-Soares.

Em declarações à agência Lusa, a investigadora da FMUP explicou que, nesse sentido, vão ser rastreados cerca de 200 doentes com covid-19 do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho (CHVNG/E) e familiares e profissionais de saúde que contactaram com os infetados.

“Queremos saber qual o perfil imunológico destes doentes na ótica de tentar prever desfechos ou prever a probabilidade de virem a sofrer alguma complicação”, referiu.

Além da FMUP, o projeto, desenvolvido no âmbito da 2.ª edição da linha de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) RESEARCH 4 COVID-19, conta também com investigadores do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) e do PORTIC do Instituto Politécnico do Porto (IPP), onde vão ser feitas as análises laboratoriais.

No decorrer do projeto, a equipa de investigadores vai traçar o perfil inflamatório e o perfil imunológico, que além dos anticorpos que os doentes desenvolvem contra o vírus, também assenta em citocinas, isto é, “mensageiros químicos do sistema imune que produzem a inflamação”.