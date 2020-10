Fonte da Autoridade de Saúde Pública local avançou à agência Lusa que mais oito utentes daquela estrutura residencial para idosos (ERPI) tiveram resultados positivos no segundo rastreio para despistar o novo coronavírus Sars-Cov-2, realizado aos residentes do bloco 01, onde foram detetados os primeiros casos.

Com os resultados dos 33 testes, realizados na terça-feira, o número de infetados relacionados com o surto da Misericórdia de Grândola subiu de 19 para 27, adiantou a mesma fonte, indicando que no total estão incluídos 16 residentes, cinco funcionários e seis pessoas da comunidade.

Na sexta-feira, a Autoridade de Saúde Pública local vai realizar “um rastreio mais alargado” aos 53 residentes do bloco 02 e a 48 funcionários da instituição, num total de 101 testes.

“Não há ninguém com sintomas e todos os positivos estão a cumprir isolamento”, frisou a mesma fonte.

O único caso deste surto hospitalizado é o de um idoso com “mais de 80 anos”, que se encontra no Hospital do Litoral Alentejano, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), desde o “fim da tarde de sexta-feira”, de acordo com fontes da Autoridade de Saúde Pública local.

Os primeiros cinco casos de infeção na Misericórdia de Grândola foram detetados no passado dia 17 de outubro, após testes de despiste da covid-19 realizados aos 105 funcionários da instituição, quatro deles trabalhadores da cozinha e um que desempenha outras funções.

No dia 21 de outubro, foi efetuado “um rastreio aos 39 residentes do bloco 01” da Misericórdia, que resultou na deteção de seis casos, confirmou à Lusa, nesse dia, o delegado de saúde de Grândola, Ismael Selemane.

Dois dias depois, o rastreio foi alargado “aos restantes utentes dos blocos 02 e 03”, num total de 109 testes, tendo sido detetado um caso positivo.

O concelho de Grândola regista 38 casos ativos de covid-19, estando 97 pessoas em vigilância ativa, de acordo com os dados epidemiológicos atualizados na quarta-feira pelo município.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 44 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.395 pessoas dos 128.392 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.