Apesar de até à data não ter sido registado nenhum caso de contaminação de profissionais de saúde por esta via, a autoridade nacional do medicamento emitiu hoje uma circular normativa com as “precauções na administração de gases medicinais a doentes com COVID-19”.

“Em tempo de pandemia de COVID-19, alerta-se para o potencial risco de contaminação dos profissionais de saúde devido à administração de gases medicinais a doentes com COVID-19, por exposição ocupacional a partículas virais exaladas pelos doentes”, refere a circular divulgada no ‘site’ do Infarmed.

A autoridade do medicamento explica que “a disseminação de partículas virais de SARS-CoV-2 para o ambiente circundante pode ser potenciada pela formação de aerossóis, expulsos no decurso da administração de gases medicinais a doentes infetados, em particular se não forem cumpridas as recomendações de utilização e manipulação recomendadas para cada medicamento e respetivo(s) dispositivo(s) de administração”.

Assim, recomenda a todos os profissionais de saúde que contactem com um caso confirmado ou suspeito de COVID-19 a seguir as recomendações divulgadas pela Direção-Geral de Saúde.

“As recomendações de utilização dos gases medicinais, assim como dos dispositivos médicos utilizados na sua administração devem ser escrupulosamente cumpridas”, salienta.