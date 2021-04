O balanço de infeções das últimas 24 horas é o pior desde 20 de setembro do ano passado, altura em que o país contabilizou 92.605 casos.

O número de casos tem vindo a aumentar desde fevereiro, aproximando-se agora do pico da primeira vaga, registado em 17 de setembro de 2020, quando foram diagnosticados 97.894 casos num só dia.

Nas últimas 24 horas, as autoridades contabilizaram ainda 513 mortes provocadas pela doença, elevando o total para 164.623.

O aumento de infeções verificou-se, sobretudo, no estado de Maharashtra, responsável por mais de metade dos casos nas últimas semanas. Só nas últimas 24 horas, aquele estado, cuja capital é Mumbai, diagnosticou 49.447 casos (53% do total).

Outros estados onde se regista um aumento de infeções são Punjab, Karnataka, Kerala, Chhattisgarh e Gujarat.

Com uma população de 1,3 mil milhões de habitantes, a Índia começou a campanha de vacinação em 16 de janeiro, tendo até agora vacinado mais de 75 milhões de pessoas (75.979.651), de acordo com os números atualizados diariamente pelo Ministério da Saúde indiano.

Desde o início da pandemia, a Índia contabilizou mais de 12,4 milhões de casos de covid-19 (12.485.509), sendo o terceiro país do mundo com mais infeções, atrás dos Estados Unidos e do Brasil.

A Índia é o quarto país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos, Brasil e México, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins (EUA).

O país tem atualmente 691.597 casos ativos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.839.051 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.