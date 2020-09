Desde o início da pandemia, o país contabilizou mais de 5,21 milhões de infeções por covid-19, que resultaram em 84.372 mortos.

O estado indiano de Maharashtra, onde fica situada a capital financeira, Mumbai, continua a ser o mais afetado. Pelo menos 474 das 1.174 mortes contabilizadas nas últimas 24 horas registaram-se neste estado.

As autoridades indianas prorrogaram até final do mês a interdição de reuniões com mais de quatro pessoas em Mumbai, onde já morreram 8.320 pessoas desde o início da pandemia.

O ministro da Saúde indiano, Harsh Vardhan, disse que há atualmente um milhão de casos ativos no país.

Cerca de 60% das infeções concentram-se em cinco estados indianos: Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu e Uttar Pradesh.

A Índia é o segundo país do mundo com o maior número de casos, atrás apenas dos Estados Unidos, e o terceiro com mais mortos, depois daquele país e do Brasil.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 943.086 mortos e mais de 30 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.