“Tem sido fundamental esta cooperação com os autarcas, que têm colaborado de uma forma tremenda e extraordinária com as autoridades de saúde e só assim temos conseguido levar a bom porto toda a nossa atuação”, referiu António Lacerda Sales, destacando também o trabalho das forças de segurança e da proteção civil.

Alguns membros do Governo vão reunir-se hoje com os presidentes de Câmara dos municípios de Lisboa, Amadora, Sintra, Odivelas e Loures para discutir a estratégia de prevenção e controlo da covid-19 nos concelhos da AML.

Referindo-se às decisões que possam resultar deste encontro, o secretário de Estado afirmou que a expectativa do Ministério da Saúde é que se mantenha aquilo que tem vindo a ser feito nas últimas semanas.

“A nossa expectativa é que assim continue a ser, quer pelo reforço das equipas, quer pelo reforço desta multidisciplinaridade que é essencial para a exequibilidade deste processo”, sublinhou.

Portugal regista hoje mais duas mortes e 306 novos casos de infeção por covid-19 em relação a domingo, 254 dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 46.818 casos de infeção confirmados e 1.662 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo é a região onde o aumento dos casos continua a ser mais significativo, contabilizando 83% dos novos casos, com 254 dos 306, e uma das duas mortes registadas. O segundo óbito foi na região Norte.