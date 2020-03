“Até ao dia 05 de abril estão suspensos todos os eventos, atividades regulares e ações diversas de âmbito cultural, desportivo, escolar (como as aulas de natação ou de ténis) e social que envolvam concentração de pessoas, independentemente do número de participantes”, refere em comunicado.

A autarquia precisa que a suspensão envolve “todas iniciativas que decorram nos espaços municipais (23 Milhas, Piscinas Municipais, Museu Marítimo de Ílhavo, Biblioteca Municipal de Ílhavo, Estaleiro – Estação Científica de Ílhavo, Fórum Municipal da Maior Idade) ou, ainda, no espaço público, estando sujeitas a uma avaliação permanente do desenvolvimento do contexto local, nacional e internacional do surto de Covid-19”.

No entanto, os espaços municipais como o Museu Marítimo, a Biblioteca Municipal ou as Piscinas Municipais, mantêm-se abertos ao público para uso livre.

As iniciativas canceladas ou adiadas são listadas na página da Câmara de Ílhavo na Internet e afixadas nos respetivos espaços municipais.

Destas, destacam-se pela sua dimensão a Rota das Padeiras, Música na Escola, Dia Mundial da Água, Feira Vocacional e do Emprego, Meia Maratona de Ílhavo, Feira da Saúde, e Mar Film Festival.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença COVID-19 como pandemia, uma decisão que justificou com os "níveis alarmantes de propagação e de inação".

A pandemia de COVID-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.500 mortos em todo o mundo.

O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 casos confirmados. Até ao momento, as escolas portuguesas mantêm-se abertas, exceto aquelas encerradas de forma casuística por ligação a casos confirmados ou casos suspeitos.

O Governo português decidiu suspender todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas em Itália, recomendando também a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas. Ordenou também a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte, a mais afetada.