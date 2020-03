Segundo informação divulgada hoje pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), o conjunto de medidas, que entra em vigor na sexta-feira, determina que as visitas ocorram entre as 12:00 e as 19:00, não sendo “autorizada a entrada de mais do que uma pessoa em simultâneo e no máximo poderá haver duas visitas por dia a cada doente”.

“Excecionalmente”, refere o CHUSJ, “será autorizada a entrada de duas pessoas em simultâneo, em situação de pessoas com necessidades especiais”.

A unidade hospitalar alerta que “pessoas com sintomas sugestivos de infeção respiratória ou febre não devem fazer visitas”, e que quem esteve em contacto com doentes infetados com Covid-19 “não deve visitar os doentes internados”.

“Pessoas que tenham estado fora do país em áreas de risco elevado de transmissão (conforme definido pela DGS) nos últimos 14 dias não devem visitar doentes. É desaconselhada a visita por pessoas que tenham tido contacto próximo com indivíduos que tenham estado nessas áreas, nos últimos 14 dias”, acrescenta ainda o CHUSJ.

Em relação às consultas, a administração do CHUSJ avisa que a “aglomeração de pessoas em instituições hospitalares pode constituir um risco importante de disseminação da doença, nomeadamente entre utentes com comorbilidades, podendo tal constituir risco agravado do quadro clínico da infeção”.

Nesse sentido, o CHUSJ “recomenda que sempre que possível, e não exista prejuízo no processo assistencial, com o acordo do utente e por decisão do médico assistente, deverão ser preferidas a realização das consultas não presenciais, evitando a deslocação ao hospital”.

Os coordenadores da consulta externa de cada especialidade devem contactar a direção do centro de ambulatório “para a adequada articulação e operacionalização”.