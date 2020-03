Em declarações à Lusa, o presidente do conselho diretivo dessa unidade do distrito de Aveiro explica que o hospital continua com a sua atividade normal, nomeadamente ao nível do internamento de utentes com outras patologias e do acompanhamento de doentes crónicos, mas revela estar a reorganizar a unidade para que essa passe a acolher também os casos de infeção pelo novo coronavírus que não exijam cuidados intensivos.

"Estamos a reorganizar-nos para responder ao que é necessário e a minha esperança é que já possamos receber esses infetados ainda esta semana", diz Luís Miguel Ferreira.

O objetivo é disponibilizar mais 21 camas para doentes com covid-19 em situação algo estável e adaptar o bloco operatório a espaço de emergência na eventualidade de um agravamento súbito de sintomas, beneficiando assim da pressão negativa dessa área específica, onde o sistema de ventilação renova o ar o tempo inteiro e mantém a pressão atmosférica abaixo dos níveis do restante edifício, impedindo a saída de ar contaminado e a dispersão do vírus.

"Admitindo que um doente possa piorar de repente, assim podemos encaminhá-lo imediatamente para essa zona, onde ficará sob pressão negativa até que o INEM chegue e o transfira para um hospital de referência", explica o diretor do hospital.

Para corresponder a essa nova valência, Luís Miguel Ferreira está já em processo de recrutamento de "cinco ou seis médicos e 20 enfermeiros", que deverão ser contratados com recurso a "listas de profissionais reformados que se disponibilizaram para regressar ao trabalho, quadros dos hospitais privados que neste momento estão com a atividade muito reduzida e prestadores de serviço".