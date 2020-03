"O investimento foi zero. A máquina estava cá e servia outra área", descreveu esta manhã o presidente do conselho de administração do CHVNG/E, Rui Guimarães, chamando-lhe "um laboratório automático" que "evita muitos passos manuais que são obrigatórios fazer em outro contexto".

Já o diretor de serviço de patologia clínica do CHVNG/E, Agostinho Lira, descreveu à agência Lusa que a Roche Laboratórios tinha este equipamento instalado num outro serviço, um equipamento dedicado às dádivas de sangue e transfusões, tendo-o adaptado após "o lançamento de um teste novo", o qual, garantiu, "é muito seguro", sendo "um teste de grande precisão e valor".

A este propósito, Rui Guimarães frisou que a máquina está "validada tecnicamente" pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e estará "disponível para toda a gente que precise", sem esconder que foi criada "uma via verde para profissionais".

"É altura de solidariedade. Não é altura de disputar quem tem a máquina melhor ou consegue fazer mais do que o vizinho. Haja reagente e temos capacidade de pessoal para fazer testes 24 horas por dia. A máquina foi preparada num único fim de semana. E criámos uma via verde para os profissionais. Neste momento não temos de ter vergonha de discriminar positivamente os profissionais porque precisamos deles para trabalhar", referiu Rui Guimarães.

A capacidade diária desta máquina é de 1.000 testes/dia, um número que poderá não ser o realizado diariamente porque, como explicou Agostinho Lira, são necessários os reagentes num período em que "há limitação de consumíveis presentes no mercado".

"Todos os dias fazemos contas. O nosso país é pequenino e todos os dias lutamos muito e temos tido apoio da Roche, mas precisamos de muito mais para aquilo que o país necessita", disse o diretor de serviço de Patologia Clínica, esclarecendo que é Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, que tem esta máquina porque "a Roche experimentou a técnica num dos cinco hospitais de Portugal que têm este equipamento".