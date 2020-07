"Tivemos que reorganizar os espaços para conseguirmos dar resposta a este surto e ao aumento de pressão de internamento nas enfermarias e na unidade de cuidados intensivos (UCI)", afirmou hoje à agência Lusa a presidente do HESE, Filomena Mendes.

Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, regista o maior surto de covid-19 no Alentejo, com 15 óbitos e 133 casos ativos, na sequência de um foco detetado, em 18 de junho, no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva.

Segundo a presidente do conselho de administração da unidade hospitalar, a situação no HESE "alterou-se completamente" depois do dia 18, quando "uma primeira utente do lar entrou no hospital, fez o teste e percebeu-se que estava infetada".

"Tivemos 19 pessoas internadas" entre o dia 23 de março, data do "primeiro internamento covid-19", e o passado dia 18 de junho e, desde então e até hoje, "tivemos 33 pessoas internadas", adiantou.

"Se formos fazer a média, que às vezes é enganadora, por cada 10 dias, até 18 de junho, entraram dois doentes no HESE para serem internados e, nos últimos 10 dias, entraram 22. A pressão é completamente diferente", acrescentou.

Filomena Mendes adiantou que, atualmente, o HESE tem internados 20 doentes com covid-19, dos quais seis encontram-se na UCI, precisando que "são maioritariamente" casos de Reguengos de Monsaraz ou cuja infeção está associada ao surto nesse concelho.