Susana Fonseca, da direção da associação, disse à Lusa que em matéria de cuidados sanitários há que ter “alguma razoabilidade”, porque não é o uso intensivo de materiais descartáveis que resolve o problema da contaminação e propagação do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

A ideia é também defendida por outra dirigente ambientalista, Catarina Grilo, da Associação Natureza Portugal, que alerta mesmo para a “falsa sensação de segurança” que os descartáveis podem dar.

Questionada pela Lusa sobre o aumento recente e utilização de materiais descartáveis (muitos deles de plástico), contrariando as políticas seguidas até agora, Susana Fonseca salientou que os cuidados são importantes, mas que “o descartável não é o melhor”.

E deu exemplos. O uso de toalhas descartáveis nos cabeleireiros não é mais seguro do que lavar as toalhas, já que o vírus não subsiste após a lavagem, como não é mais seguro usar um copo de plástico para o café do que uma chávena que é lavada a altas temperaturas.

Nas palavras de Susana Fonseca a nível europeu “não há qualquer recuo nem intenção” de parar as políticas defendidas até agora nesta matéria, e adiantou também que o uso de material descartável dá nalguns casos uma falsa sensação de segurança.

É que, disse, há situações em que luvas não se justificam e que é suficiente a lavagem frequente das mãos, além de que se podem criar riscos acrescidos ao manusear objetos contaminados.

“Temos é de aumentar as medidas de higiene e se tudo for cumprido o risco é eliminado. Não há necessidade de recorrer tanto ao descartável”, salientou nas declarações à Lusa.