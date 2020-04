Um “recolher obrigatório” de 24 horas entra em vigor na sexta-feira, indicou o GAN, sediado em Tripoli e reconhecido pela ONU, num comunicado divulgado na noite de quarta-feira para quinta-feira.

A medida não se aplica ao leste do país controlado pelo marechal Khalifa Haftar, assim como a grande parte do sul, que escapa ao controlo dos dois lados rivais.

Mergulhada no caos desde a queda do regime de Muammar Kadhafi em 2011, a Líbia é palco atualmente de uma luta pelo poder entre Haftar e o GAN.

O marechal tenta há um ano apossar-se de Tripoli e o conflito já causou centenas de mortos, incluindo dezenas de civis, e mais de 200.000 deslocados.

A situação humanitária pode agravar-se com a propagação do novo coronavírus, responsável pela covid-19, no país, que regista 48 casos de infeção (quatro no leste) e uma morte, segundo o Centro de Luta contra as Doenças, com sede em Tripoli.

Durante o período de confinamento, os hipermercados estarão fechados, mas as lojas de proximidade podem abrir entre as 05:00 e as 10:00 TMG (mais uma hora em Lisboa), refere o comunicado.

As pessoas podem fazer as compras durante aquele período, adianta.