Vários casinos e complexos dos operadores da capital mundial do jogo foram hoje inspecionados pelas autoridades do território, confirmaram os Serviços de Saúde, em conferência de imprensa.

Os Casinos respeitaram estritamente as instruções do Governo, indicaram as autoridades.

Um terço dos casinos de Macau reabriu hoje em Macau, capital mundial do jogo, mas faltam apostadores, que vêm normalmente da China continental, onde o coronavírus COVID-19 já provocou 2.118 mortos e infetou 74.576 pessoas.

Com os apostadores da China continental sem vistos para entrar em Macau, confrontados com restrições nas fronteiras e com o súbito e indeterminado cancelamento de voos desde que começou o surto, no final de 2019, os efeitos nos ‘resorts’ era previsível.

Segundo os dados divulgados pelo Governo em conferência de imprensa, entraram hoje em Macau cerca de 2.000 turistas, num território que normalmente acolhe cerca de três milhões de visitantes por mês.

Um esforço redobrado nas operações de limpeza e desinfeção, uma maior distância entre as mesas de jogo para ‘despistar’ o risco de contágio, a obrigação de todos se sujeitarem a uma medição corporal da temperatura e de apresentarem uma declaração de saúde, foram algumas das exigências das autoridades de Macau.