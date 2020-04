Mas, salientou, “a realidade” é que as autoridades de saúde estão a “testar cada vez mais” e, neste momento, Portugal é dos países que “mais testa a nível europeu e isso é uma mensagem de reforço e um bom indicador” para o país.

Sobre as críticas do presidente da autarquia de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, que acusou as autoridades locais de inércia após a deteção de seis casos positivos num lar no passado dia 09, onde agora foram detetados por iniciativa da Câmara 51 casos positivos, a diretora-geral da Saúde afirmou que a situação dos lares está a ser acompanhada.

Há um despacho ministerial conjunto, uma série de orientações e uma série de normativos que têm sido divulgados ao longo do tempo, disse Graça Freitas, adiantando que “as questões relacionadas com os lares” estão a ser acompanhadas de perto por si e pela ministra da Saúde.

“Os lares albergam de facto uma população vulnerável que tem acrescida à sua vulnerabilidade a concentração num espaço relativamente pequeno, confinado, e, portanto, temos muita atenção aos lares”, salientou.

Graça Freitas disse ainda que a região Norte tem “um plano muito bem elaborado” com os seus parceiros, nomeadamente as autarquias, que são “um ponto importantíssimo”, a Proteção Civil e a Segurança Social, para tentar encontrar para cada lar “as melhores metodologias” de fazer os testes e isolar as pessoas quando é necessário.

“Isto aplica-se aos profissionais e aplica-se aos residentes e este é o plano que existe na região Norte, que tem estado a ser aplicado na grande maioria das situações”, disse, acrescentando que sobre Gaia não tem todos os pormenores, mas o plano existe e “tem havido uma excelente articulação entre as variadíssimas autoridades”.

Portugal regista 735 mortos associados à covid-19, mais 21 do que no domingo, em 20.863 casos confirmados de infeção, mais 657, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.

Das pessoas infetadas, 1.208 estão hospitalizadas, das quais 215 em unidades de cuidados intensivos, e mantém-se as 610 dadas como curadas.