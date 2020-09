Na Faixa de Gaza somam-se até ao momento 1.151 casos de contágio da doença.

De acordo com as autoridades, a maior parte são infeções "por transmissão comunitária", tendo o primeiro contágio do género sido registado no dia 24 de agosto entre os membros de uma família originária de um campo de refugiados palestinianos.

Desde o dia 24 de agosto, os habitantes da Faixa de Gaza encontram-se sob confinamento.

A população permanece em casa e apenas funcionam padarias, estabelecimentos de venda de alimentos e farmácias.

As mesquitas e as escolas permanecem encerradas.

A situação sanitária na zona é preocupante por causa da escassez de recursos médicos em virtude do bloqueio israelita desde 2007, quando o Hamas alcançou o poder em Gaza.

Nas últimas semanas morreram sete pessoas em Gaza, vítimas de SARS CoV-2.