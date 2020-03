Em comunicado, a Associação Nacional de Empresas Lutuosas (ANEL) anunciou hoje um conjunto de recomendações às funerárias no âmbito do surto de Covid-19 que “vão para além das da Direção-Geral da Saúde (DGS)”, que na segunda-feira emitiu uma norma específica para manuseamento de cadáveres de doentes ou pessoas suspeitas de terem morrido com a doença.

A ANEL vai mais longe e diz às funerárias que as recomendações hoje conhecidas “devem ser seguidas em todos os funerais, independentemente da causa da morte ou da região em que ocorreu o óbito”.

“Aconselhamos a não realização de cerimónias religiosas com aglomeração de várias pessoas num espaço reduzido, optando-se apenas pela presença do celebrante (caso se disponibilize) junto da sepultura ou crematório. Aconselhamos a não realização do velório público e que o funeral seja realizado diretamente do local do óbito para o cemitério pretendido, o qual deverá ser o mais próximo possível do local do óbito”, lê-se no comunicado.

A ANEL, que recomende que a contratação do serviço fúnebre passe a ser feita em escritório, com pré-marcação e um número reduzido de pessoas presentes e que os procedimentos burocráticos sejam realizados à distância, recomenda ainda que não haja qualquer preparação de cadáveres.

“Aconselhamos que nenhum cadáver seja preparado (não se devem realizar atuações de limpeza nem intervenções de tanatopraxia) nem com simples vestimenta. O cadáver deve ser introduzido num sudário impermeável e após pulverização com uma solução desinfetante, acondicionado dentro da urna”, recomenda a ANEL.

A associação refere ainda o uso obrigatório de equipamento de proteção individual e aconselha que nas viaturas fúnebres se transporte apenas o pessoal da funerária.