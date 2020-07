Outros intervenientes, como a médica endocrinologista Isabel do Carmo, a gestora hospitalar Ana Sofia Ferreira, o diretor do Instituto Português de Oncologia, João Oliveira, ou o médico de família João Rodrigues também defenderam mudanças do SNS e propuseram soluções, sempre considerando como indispensável reforçar o investimento público na saúde, remunerar melhor os profissionais, modernizar as áreas de diagnóstico e terapêutica e requalificar instalações e equipamentos.

Marta Temido considerou no final que é “evidente” ser preciso pagar melhor aos profissionais de saúde, mas que esse é um tema “particularmente difícil” num momento económico e financeiro como o atual, decorrente da crise provocada pela pandemia.

Responder positivamente às expectativas só é possível “com outras formas” de trabalho, porque “muitos dos males” do SNS têm a ver com “métodos de trabalho e organização do tempo de trabalho”, disse a ministra, considerando que a pandemia permitiu refletir sobre o papel do SNS.

No manifesto os signatários avaliam positivamente a resposta pública à [pandemia de] covid-19, mas estão "preocupados com a situação” do SNS e empenhados em contribuir para “encontrar soluções", lê-se no documento.

"A resposta do SNS à covid-19 foi completa, não podendo ser ignoradas as medidas de reconfiguração de serviços, desde a saúde pública aos hospitais. Quem apregoava o 'caos' que se ia viver no SNS, quem tentou ser alarmista em tempo de ser sereno, perdeu a causa, refere o manifesto.

Portugal registou mais oito mortes causadas pela covid-19 do que na segunda-feira e mais 229 infetados, cerca de 82% dos quais na Região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).