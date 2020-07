A fábrica, localizada na zona industrial em Castelo de Arêz, no concelho de Alcácer do Sal, vai começar a produzir em agosto deste ano e poderá “tornar-se na única unidade do género em todo o país”, indicaram à agência Lusa os responsáveis da empresa.

“Vamos ser, possivelmente, a única fábrica com uma linha de produção de máscaras de proteção tipo FFP2 em Portugal e o material para este equipamento vai ser adquirido a uma empresa portuguesa que importa de vários sítios da Europa”, explicaram os investidores.

O projeto, que recebeu financiamento comunitário, na ordem dos 85 por cento, incluiu a aquisição de um armazém, a sua adaptação e a instalação de maquinaria “importada da China” para a produção de “50 mil máscaras a cada oito horas, se tiver matéria-prima suficiente”, adiantou a empresa.

As máscaras FFP2, indicam os responsáveis, “não têm plástico, nem respirador” e garantem “um nível de proteção de cerca de 90%”, sendo “considerado pela legislação, que está desatualizada, como equipamento de proteção individual (EPI)”.