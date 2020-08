A pedido da câmara municipal, os ciclistas e as pessoas que correm ao ar livre estão isentas do uso de máscara. Vinte e um departamentos franceses estão na "zona vermelha", incluindo os Alpes Marítimos (sudeste), onde acontecerão as duas primeiras etapas da Volta da França, que começa no sábado.

A largada em Nice acontecerá praticamente sem público e, ao longo do percurso, o uso de máscaras será obrigatório.

Mais restrições na Alemanha

Considerada um modelo no controlo da pandemia, a Alemanha também intensificou as restrições e aumentou as multas para os infratores.

Embora a propagação do vírus no país continue menor do que durante a primavera, Berlim apontou que "o número de infeções voltou a aumentar", em particular com a importação de novos casos provocados pelo retorno das férias.

"Vamos ter que conviver com este vírus durante muito tempo ainda (...) A situação continua a ser grave. Levem-na a sério", advertiu a chanceler Angela Merkel, em conferência de imprensa. Nela, Merkel destacou que se gozou de uma "liberdade e proteção relativas" no verão, graças ao bom tempo, mas que "algumas coisas vão ser mais difíceis nos próximos meses".

O país, que registou 1.500 novos casos em 24 horas, também ampliará até ao final do ano a proibição de reuniões ao ar livre com mais de 50 pessoas, com uma possível exceção para as partidas de futebol.

Difícil retorno às aulas

Em Espanha, que regista uma aceleração de casos, o governo aprovou na quinta-feira, a 10 dias do retorno das primeiras crianças às escolas, as medidas básicas de proteção diante da disparidade de protocolos decididos pelas 17 regiões do país.

A máscara será obrigatória para os maiores de seis anos, a temperatura será medida a cada manhã, as crianças deverão lavar as mãos cinco vezes ao dia, as salas devem ter ventilação constante e os alunos terão de manter uma distância de 1,5 metros entre si.

Muitos pais e professores temem, no entanto, que as medidas sejam insuficientes, ou que tenham sido anunciadas muito tarde para uma aplicação correta.

Nos últimos 14 dias, o país registou 190 novos casos para cada 100.000 habitantes, a taxa mais elevada da União Europeia.

Direito à despedida

Na América Latina, região mais afetada do planeta, com quase 270.000 vítimas fatais e mais de sete milhões de contágios, a população está a aprender a conviver com o vírus.

Bogotá flexibilizou na quinta-feira o isolamento estrito por zonas e começou a aplicar medidas menos severas, orientadas, sobretudo, para estimular o comércio na capital.

Na Argentina, o município de Buenos Aires garantiu aos seus habitantes o "direito à despedida" dos pacientes que sofrem com a COVID-19, geralmente internados sozinhos. Um parente de entre 18 e 60 anos poderá acompanhar um paciente nas sua fase terminal.

"Em grande parte do mundo, definiu-se o coronavírus como a doença da solidão. São muitos casos de familiares que sentem que os entes queridos faleceram, porque sentiram que estavam sozinhos", explicou o deputado Facundo Del Gaiso, autor da iniciativa.