A propósito do Dia Mundial do Ambiente, criado pela ONU para se assinalar todos os 05 de junho, a Lusa perguntou a várias associações de defesa do ambiente se a recuperação económica depois da crise da pandemia covid-19 poderia por em causa as metas sobre ambiente e alterações climáticas. Todas admitiram esse medo, mas também que esta é a grande oportunidade para mudar de vida.

Catarina Grilo, diretora de Conservação e Políticas da Associação Natureza Portugal, que trabalha em parceria com a internacional World Wide Fund For Nature (WWF), lembra o tema deste ano para a efeméride, “Tempo para a Natureza” e um dos seus motes, “para cuidarmos de nós temos de cuidar da natureza”, para recordar que a pandemia de covid-19 veio mostrar claramente a ligação entre perda de biodiversidade, zoonoses (doenças provocadas por micro-organismos e transmitidas pelos animais ao Homem) e saúde pública.

E avisa: “As escolhas que o Governo fizer agora para fomentar a recuperação económica irão determinar a trajetória do nosso país na próxima década, considerada decisiva para fazer face às alterações climáticas e para travar a perda de biodiversidade”.

Um alerta semelhante de outro deixado por Paula Nunes da Silva, presidente em exercício da Quercus. Diz a responsável que as decisões no curto prazo têm de ser coerentes com as metas para 2030 e 2050, no âmbito do Plano Nacional de Energia e Clima, e em linha com o exigido no Acordo de Paris, “para travar as alterações climáticas, que são a maior ameaça à humanidade”.

Ou também de Ana Paz, membro da Direção Nacional da LPN, que em discurso direto é também ela direta: “Não podemos aceitar que se continue a promover o crescimento económico, quando sabemos que os recursos terrestres não o podem suportar e quando sabemos que não serve a melhoria na qualidade de vida das populações. Precisamos de uma economia estável, justa e verdadeiramente sustentável, o que não é possível com base num crescimento eterno”. Basicamente, defende a responsável, os orçamentos dos Estados deviam ser baseados na qualidade de vida e não no crescimento do PIB.