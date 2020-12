Índia, com 9,8 milhões de infeções, e Brasil, com 6,8 milhões, são os países que se seguem, sendo também os únicos, a par dos Estados Unidos, a contabilizar mais de 3 milhões de contágios desde o início da pandemia. Em quarto lugar surge a Rússia, com 2,6 milhões de casos confirmados.

De acordo com os números contabilizados pela Universidade Johns Hopkins, desde o início da pandemia o país registou ainda 297.789 mortes, com um recorde de 3.309 óbitos na sexta-feira.

Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (16.045.596).

Na sexta-feira, os EUA deram luz verde à primeira vacina contra a covid-19, a vacina da Pfizer e da BioNTech.

As primeiras doses vão começar a chegar aos estados na segunda-feira de manhã, anunciaram as autoridades, e serão para profissionais de saúde e residentes em lares de idosos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.595.276 mortos resultantes de mais de 71 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.