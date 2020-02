O texto deve ser adotado, com eventuais modificações, pelos ministros europeus da Saúde, que se reúnem de urgência na quinta-feira em Bruxelas para discutir medidas contra a propagação do vírus Covid-19, com 35 casos identificados na UE e que já provocou mais de mil mortes na China.

“A eficácia de medidas nacionais adotadas nas fronteiras e nos pontos de entrada da UE para proteger a saúde pública (…) pode ser melhorada com o reforço da coordenação já em curso entre os Estados-membros e a Comissão”, afirma-se no documento.

Os Estados membros apelam a que se aja em conjunto, de “maneira proporcional e apropriada”, em particular para “fornecer informações e conselhos necessários às pessoas com maior risco de ter o vírus”, garantindo ao mesmo tempo a livre circulação dentro da UE.

Os Estados-membros também querem que sejam fornecidas informações em toda a UE aos viajantes internacionais, à sua chegada ou em trânsito, vindos de países já afetados, e que seja possível localizar essas pessoas.

Os países devem também “partilhar em permanência as informações sobre a evolução do vírus” através de “estruturas europeias e internacionais existentes”.