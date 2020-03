“Como educadores, não podemos deixar de seguir as orientações das autoridades de saúde do país. Assim, não tendo até ao momento sido por estas determinado o encerramento generalizado dos estabelecimentos de ensino, a AEEP sublinha a importância de se ter em boa conta esta orientação. Porém, também não podemos deixar de pesar, em todas as decisões, o bem-estar das nossas comunidades educativas, que vivem uma situação de alarme e ampla preocupação”, escreve em comunicado a Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP).

O Conselho Nacional de Saúde Pública (CNSP), que se reuniu na quarta-feira, remeteu para as autoridades de saúde a decisão de encerrar escolas no âmbito do surto de Covid-19, tendo a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmado na conferência de imprensa no final da reunião que essa recomendação “faz sentido, adiantando que o encerramento de escolas será feito de forma casuística "analisando o risco, caso a caso, situação a situação”.

À noite, em Berlim, onde esteve para um jantar de trabalho com a chanceler alemã Angela Merkel, o primeiro-ministro António Costa remeteu para o conselho de ministros de hoje uma decisão sobre o encerramento de escolas, mas a reunião do Governo foi interrompida pelo primeiro-ministro para ouvir os partidos, estando previsto que o conselho de ministros de hoje seja retomado depois das 20:00.

Admitindo que eventualmente possa haver uma decisão que determine o encerramento das escolas, a AEEP defende que “os estabelecimentos de ensino devem começar a preparar instrumentos de ensino a distância que permitam fazer face a eventual encerramento prolongado que venha a ser decretado pelas autoridades”.

A AEEP elenca ainda algumas decisões já tomadas pelos colégios associados que considera “equilibradas”, entre as quais faltas justificadas para os alunos que faltem às aulas por os encarregados de educação invocarem receio de contágio pelo novo coronavírus, aulas a incidir sobre consolidação de matérias e suspensão de avaliações.