Piscinas, ginásios, cabeleireiros e todos os locais de reunião pública foram também fechados e as atividades ao ar livre limitadas a cinco pessoas e ao cumprimento de uma distância mínima de dois metros entre indivíduos.

A Noruega proibiu também a entrada no país de pessoas sem título de residência e deslocações a casas de férias.

Surgido em dezembro, na China, o vírus SARS-coV-2 já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, mais de 70 mil das quais morreram.

O continente europeu, com mais de 676 mil infetados e 50 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais (15.887 em 128.948 casos).

A Noruega, que notificou a primeira morte associada à covid-19 a 12 de março, regista até ao momento, segundo números oficiais, 5.755 casos de infeção, 59 dos quais mortais.