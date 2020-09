A informação é avançada no comunicado diário emitido pela Autoridade de Saúde Regional, indicando que o caso detetado na ilha Terceira respeita a uma mulher de 35 anos e o de São Miguel a um homem, também de 35 anos de idade, "ambos não residentes" na região.

Os dois casos "desembarcaram recentemente na região, tendo realizado teste de despiste ao SARS-CoV-2 antes do embarque com resultado negativo e teste após o sexto dia com resultado positivo", adianta ainda a Autoridade de Saúde dos Açores.

Ambos "apresentam situação clínica estável e foram já diligenciados, pelas Delegações de Saúde Concelhias, os procedimentos definidos para caso confirmado, testagem e vigilância de contactos próximos, bem como todos os inerentes ao aprofundamento da investigação epidemiológica", acrescenta.

Há ainda a registar um caso de recuperação na ilha de São Miguel, de um homem com 24 anos, elevando assim para 176 o número de recuperados.

A Autoridade de Saúde açoriana informa ainda que, "no âmbito da investigação epidemiológica em curso relativa ao caso diagnosticado em estabelecimento escolar na ilha do Pico, foram testados todos os contactos próximos de alto risco já identificados", tendo o resultado das análises sido negativo.

Na quinta-feira, a Autoridade de Saúde açoriana avançava que, na ilha do Pico, tinha sido diagnosticado covid-19 um bebé com "10 meses de idade, filho de um dos casos positivos recentemente detetado, e que frequenta uma creche", tendo a Autoridade de Saúde Concelhia determinado “o isolamento profilático e testagem das crianças pertencentes à mesma turma, bem como dos funcionários do estabelecimento”.

No comunicado de hoje, a entidade dá conta ainda que um caso positivo ativo em São Miguel, um homem de 51 anos, "saiu da região à revelia das autoridades, tendo embarcado para território continental português e posteriormente para outro país europeu" e "foram diligenciados, pela autoridade de saúde concelhia, os contactos e procedimentos estabelecidos para seguimento deste caso no exterior da região.

Até ao momento, foram detetados nos Açores 290 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 66 casos positivos ativos, dos quais 45 em São Miguel, 10 na Terceira, seis no Pico, quatro na Graciosa e um em Santa Maria.

Desde o início da pandemia ocorreram 16 mortes relacionadas com a covid-19, todas em São Miguel.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 984.068 mortos e cerca de 32,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.936 pessoas dos 72.055 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.