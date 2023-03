O diretor do FBI, Christopher Wray, afirmou na terça-feira que a agência acredita que a pandemia de COVID-19 "provavelmente" foi provocada por um incidente num laboratório em Wuhan, China, ao que Pequim reagiu com a acusação de que o governo dos Estados Unidos mina a sua própria credibilidade com a alegação.

Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP