Para Graça Freitas, tomar a decisão de gradualmente serem retomadas algumas atividades económicas e sociais "é complexo" e tem em conta a conjugação de um conjunto de fatores como “a evolução da epidemia, a capacidade de resposta do sistema de saúde e a capacidade de monitorização”.

“Descomprimir ou não as medidas que estão a ser tomadas dependem da curva epidémica, dependem da capacidade do sistema ter ainda folga e aguentar, porque sabemos que quando diminuirmos as restrições a curva [epidémica] vai tender a subir e é assim mesmo, e ainda a capacidade que os países têm de monitorizar a curva e o sistema de saúde”, afirmou Graças Freitas na habitual conferência de imprensa para dar informação sobre a pandemia por covid-19.

A Associação dos Médicos de Saúde Pública e a Associação dos Médicos de Família discordam do levantamento gradual das restrições já no início de maio, alegando que ainda é cedo e que o cenário epidemiológico é muito semelhante ao que existia quando foi renovado o estado de emergência, em vigor até 02 de maio.

Além dos fatores enumerados, a diretora-geral de saúde destacou também a sua necessária conciliação com questões sanitárias, sociais e económicas.

“Não são soluções fáceis, vão-se implementando nos diversos países com diversas metodologias e nós vamos aprendendo e temos de ter a capacidade de acompanhar o efeito do levantamento das medidas na evolução da epidemia”, frisou.

Questionada sobre o indicador R (número de pessoas a partir de um caso positivo que ficam infetadas), Graça Freitas explicou que “quanto maior for o R maior é a capacidade da curva subir exponencialmente” e que as medidas adotadas em Portugal fizeram com que o país tenha “um R de cerca de um”.