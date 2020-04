“Temos de ser muito disciplinados, muito coesos, muito bem organizados. Fazermos todos parte da solução porque o vírus tem a sua dinâmica e se não a contrariarmos ele vai propagar-se. Fazermos todos parte da solução porque o vírus tem a sua dinâmica e se não a contrariarmos ele vai propagar-se”, assinalou Graça Freitas.

A diretora-geral da Saúde falava na conferência de imprensa diária de atualização de dados da pandemia em Portugal na qual foi questionada sobre os discursos ouvidos na quinta-feira que apontaram para um início do levantamento de restrições a partir de maio, ainda que tenha sido decidido prolongar o estado de emergência.

Graça Freitas sublinhou que o regresso à atividade normal será feito “de forma equilibrada”, apontando que a população portuguesa “vai ter de aprender a viver com três dinâmicas diferentes: as dos serviços de saúde, a da sociedade e a do próprio vírus”.

“Se conseguirmos fazer isto não abolimos os efeitos negativos da pandemia, mas pelo menos mitigamos e reduzimos, conciliando com o que desejamos que é voltar a ter uma atividade social e económica como tínhamos antes da era covid”, referiu.