“Este número é certo e confirmado. Perguntamos a praticamente todo o país se isto corresponderia à realidade. É um número fiável. Mas para o qual temos de olhar com cuidado. É um dia Não podemos olhar apenas para um dia. Temos de olhar para uma série temporal, mas este número também é consistente quer para aquele planalto em que estávamos, quer com a tendência de descida do planalto e é consistente com projeções que têm sido feitas por cientistas e pela academia”, referiu Graça Freitas.

A diretora-geral adverte para a necessidade de “esperar mais uns dias” para “ver se esta tendência se mantém”, frisando: “os números têm de ser sempre interpretados com cautela.”.

“Sabemos que temos tido um achatamento da curva. Isso é notório ao longo dos dias. Temos tido um planalto com tendência descendente, mas temos de aguardar mais dias para perceber o significado do dia de hoje”, concluiu.

Os dados da DGS precisam que o concelho de Lisboa é o que regista o maior número de casos de infeção pelo coronavírus (1.020), seguido do Porto (1.017 casos), Vila Nova de Gaia (972), Matosinhos (845), Braga (798), Gondomar (797), Maia (714), Valongo (562), Ovar (498), Sintra (463) e Coimbra com 345 casos.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.