Graça Freitas assegurou, no entanto, que o aumento do número de casos confirmados não tem sido exponencial e que, por outro lado, está a ser atentamente acompanhado pelas autoridades de saúde, partindo do pressuposto que haverá sempre flutuações.

“Não temos uma vacina, não temos um medicamento, não vamos conseguir ter casos zero, vamos ter aumentos e reduções conforme for a dinâmica da doença no mundo em geral, e na europa em particular. Portanto temos é de manter a situação controlada para o tal equilíbrio”, sublinhou.

Portugal registou mais seis mortes associadas à COVID-19 e 401 novos casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) hoje divulgado.

De acordo com os dados da DGS, desde o início da pandemia até hoje, registaram-se 57.074 casos de infeção e 1.815 mortes.