O anúncio foi feito pela ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa na Presidência do Conselho de Ministros, em Lisboa, depois da aprovação, por via eletrónica, do decreto que regulamenta a prorrogação do estado de emergência, incluindo "ajustamentos às medidas aprovadas e adotando-se outras medidas que se consideram necessárias".

"Este decreto tem poucas diferenças face ao decreto aprovado há 15 dias, além de deixar de ter as medidas relativas à Páscoa, tem ainda a prevista a possibilidade de participação em atividades relativas às comemorações oficias do dia do trabalhador, mediante a observação de recomendações das autoridades de saúde, designadamente em matéria de distanciamento social e através da articulação entre as forças de segurança e os parceiros sociais", referiu Mariana Vieira da Silva.