Catarina Raminhos partilhou um desabafo nas redes sociais onde acabou por fazer uma crítica política.

Na tarde desta quarta-feira, o ministro da Presidência anunciou que as comemorações do 25 de abril estavam canceladas devido aos três dias de luto nacional pela morte do Papa Francisco.

A criadora de conteúdos digitais não concorda com a medida e afirmou:

"Com todo o respeito pelo Papa Francisco, que foi o mais humano e bondoso de todos os que já existiram, não se entende que as comemorações do 25 de Abril tenham sido canceladas. Somos um estado laico, apesar de nunca parecer", revelou.

